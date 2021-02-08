Тренер «Лейкерс» назвал лучшим игроком НБА Дэвиса, а не Леброна

Помощник тренера «Лос-Анджелес Лейкерс» Фил Хэнди назвал Энтони Дэвиса лучшим игроком лиги.
«Я не хочу высказать какое-либо неуважение к любому другому игроку в лиге, но, когда Энтони Дэвис понимает, кто он и на что он способен на паркете, тогда он становится лучшим игроком в лиге.
Причины, по которым ему под силу превосходить других, — это его размер, умение играть как под кольцом, так и далеко от него, его владение мячом и доминация в защите», — приводит слова Фила Хэнди Pickandroll.
«Лейкерс» в своём последнем матче в двух овертаймах вырвали победу у «Детройт Пистон» (135:129). Самым результативным в составе команды из Лос-Анджелеса стал Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл из 33 очков и 11 передач. Ещё 30 очков на свой счёт записал Дэвис.
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