Тренер «Лейкерс» назвал лучшим игроком НБА Дэвиса, а не Леброна

Помощник тренера «Лос-Анджелес Лейкерс» Фил Хэнди назвал Энтони Дэвиса лучшим игроком лиги.



«Я не хочу высказать какое-либо неуважение к любому другому игроку в лиге, но, когда Энтони Дэвис понимает, кто он и на что он способен на паркете, тогда он становится лучшим игроком в лиге.



Причины, по которым ему под силу превосходить других, — это его размер, умение играть как под кольцом, так и далеко от него, его владение мячом и доминация в защите», — приводит слова Фила Хэнди Pickandroll.



«Лейкерс» в своём последнем матче в двух овертаймах вырвали победу у «Детройт Пистон» (135:129). Самым результативным в составе команды из Лос-Анджелеса стал Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл из 33 очков и 11 передач. Ещё 30 очков на свой счёт записал Дэвис.