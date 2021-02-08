Евгений Пашутин: старались оказать сопротивление Шведу, но он всё равно набрал 27 очков

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин подвёл итог матча Единой лиги ВТБ с «Химками» (92:90).
«Сложная игра. Мы знаем, что «Химки» даже в отсутствие некоторых игроков являются очень сильной командой, с сильными россиянами. У них солидный состав, это талантливая команда с хорошей атакой с периметра, у всех снайперов показатели за 40% трехочковых, что они и показали в четвёртой четверти. Мы готовились к Алексею Шведу и старались, насколько это возможно, оказать ему сопротивление, чтобы он атаковал через руки, однако он всё равно набрал 27 очков. Сегодня впервые мы выиграли подбор, 35 на 32, и сделали 29 результативных передач. Рад за ребят, все старались и боролись, хотя многое не получалось. Тем не менее мы были едины, никто не предъявлял претензий, все бились друг за друга и играли сердцем. Хочу поздравить команду с победой! Для нас это как глоток воздуха!» — приводит слова Пашутина официальный сайт «Химок».
- 8 февраля 2021
-
21:47
-
21:39
-
20:47
-
20:16
-
19:57
-
19:00
-
17:46
-
16:33
-
15:25
-
15:09
-
14:55
-
13:29
-
13:16
-
12:28
-
11:49
-
11:13
-
10:58
-
10:32
-
09:55
-
09:40
-
09:22
-
09:07
-
08:49
-
08:47
-
08:39
-
00:45
- 7 февраля 2021
-
23:40
-
22:45
-
21:43
-
21:02
-
19:58
-
18:32
-
17:54
-
17:48
-
17:29