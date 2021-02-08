Евгений Пашутин: старались оказать сопротивление Шведу, но он всё равно набрал 27 очков

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин подвёл итог матча Единой лиги ВТБ с «Химками» (92:90).

«Сложная игра. Мы знаем, что «Химки» даже в отсутствие некоторых игроков являются очень сильной командой, с сильными россиянами. У них солидный состав, это талантливая команда с хорошей атакой с периметра, у всех снайперов показатели за 40% трехочковых, что они и показали в четвёртой четверти. Мы готовились к Алексею Шведу и старались, насколько это возможно, оказать ему сопротивление, чтобы он атаковал через руки, однако он всё равно набрал 27 очков. Сегодня впервые мы выиграли подбор, 35 на 32, и сделали 29 результативных передач. Рад за ребят, все старались и боролись, хотя многое не получалось. Тем не менее мы были едины, никто не предъявлял претензий, все бились друг за друга и играли сердцем. Хочу поздравить команду с победой! Для нас это как глоток воздуха!» — приводит слова Пашутина официальный сайт «Химок».