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Андрей Мальцев: в концовке пытались сделать красиво, но не получилось

Андрей Мальцев: в концовке пытались сделать красиво, но не получилось
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Андрей Мальцев прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (90:92).

«Поздравляю «Локомотив» с хорошей игрой и с победой. Первый раз мы провели матч в своём зале со зрителями, что очень приятно. Мы чувствовали их поддержку. В концовке пытались сделать красиво, но не получилось. Матч был проигран не на последних секундах, а в первой половине, когда мы позволили «Локомотиву» делать всё, что они хотели, и в итоге пропустили 50 очков за двадцать минут. Вторая половина получилась намного лучше, но на решающий отрезок не хватило или сил, или везения, а может быть, и того и того», — приводит слова Мальцева официальный сайт подмосковной команды.

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