Тренера украинского клуба оштрафовали и отстранили на полгода за оскорбление арбитра

Павла Пискарева, главного тренера «Говерлы», выступающей в Высшей лиге чемпионата Украины, отстранили от любой баскетбольной деятельности на территории Украины на срок в шесть месяцев, сообщает basket.com.ua. Такое решение приняла Комиссия по правовым отношений ФБУ, которая рассматривала дело о нарушении тренером «Говерлы» Кодекса этики и честной игры.



После матча между «Говерлой» и львовской «Политехникой» Пискарёв в «Инстаграме» опубликовал нецензурные оскорбления в адрес арбитра матча Алины Томин.



Помимо отстранения, тренер был оштрафован ФБУ на 5 тысяч гривен, а также обязан принести публичные извинения арбитру.



Руководство чемпионата Украины дисквалифицировало тренера на два матча и оштрафовало ещё на две тысячи гривен.