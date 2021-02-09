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Тренера украинского клуба оштрафовали и отстранили на полгода за оскорбление арбитра

Тренера украинского клуба оштрафовали и отстранили на полгода за оскорбление арбитра
Баскетбол / Прочие турниры 0

Павла Пискарева, главного тренера «Говерлы», выступающей в Высшей лиге чемпионата Украины, отстранили от любой баскетбольной деятельности на территории Украины на срок в шесть месяцев, сообщает basket.com.ua. Такое решение приняла Комиссия по правовым отношений ФБУ, которая рассматривала дело о нарушении тренером «Говерлы» Кодекса этики и честной игры.

После матча между «Говерлой» и львовской «Политехникой» Пискарёв в «Инстаграме» опубликовал нецензурные оскорбления в адрес арбитра матча Алины Томин.

Помимо отстранения, тренер был оштрафован ФБУ на 5 тысяч гривен, а также обязан принести публичные извинения арбитру.

Руководство чемпионата Украины дисквалифицировало тренера на два матча и оштрафовало ещё на две тысячи гривен.

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