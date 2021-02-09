«Голден Стэйт» проиграл «Сан-Антонио», «Милуоки» с двузначной разницей победил «Денвер»
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Сан-Антонио Спёрс» дома победил «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 105:100.
Лучшими в составе победителей стали Деджанте Мюррей (27 очков и 10 подборов), Демар Дерозан (21 очко и 10 передач) и Якоб Пёлтль (14 очков и 11 подборов).
У «Уорриорз» самыми результативными в матче были Стефен Карри (32 очка), Келли Убре (24 очка) и Эндрю Уиггинс (11 очков).
Также в рамках игрового дня прошли ещё шесть матчей: «Шарлотт Хорнетс» с «Хьюстон Рокетс» (119:94), «Чикаго Буллз» с «Вашингтон Уизардс» (101:105), «Мемфис Гриззлиз» – «Торонто Рэпторс» (113:128), «Даллас Маверикс» с «Миннесотой Тимбервулвз» (127:122), «Финикс Санз» с «Кливленд Кавальерс» (119:113) и «Денвер Наггетс» с «Милуоки Бакс» (112:125).
НБА - регулярный чемпионат
09 февраля 2021, вторник. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
105 : 100
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Сан-Антонио Спёрс: Мюррей - 27, Дерозан - 21, Пёлтль - 14, Гэй - 11, Васселл - 10, Джонсон - 9, Миллз - 9, Ойбанкс - 2, Уайт - 2, Бэйтс-Диоп, Джонс, Лайлз, Олдридж, Саманич, Уокер, Уэзерспун
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 32, Убре - 24, Уиггинс - 11, Тоскано-Андерсон - 8, Грин - 7, Бэйзмор - 6, Пэскелл - 4, Ли - 3, Мюлдер - 3, Уонамэйкер - 2, Крисс, Луни, Манньон, Пул, Смайлагич, Томпсон, Уайзмен
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