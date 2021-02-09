«Голден Стэйт» проиграл «Сан-Антонио», «Милуоки» с двузначной разницей победил «Денвер»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Сан-Антонио Спёрс» дома победил «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 105:100.

Лучшими в составе победителей стали Деджанте Мюррей (27 очков и 10 подборов), Демар Дерозан (21 очко и 10 передач) и Якоб Пёлтль (14 очков и 11 подборов).

У «Уорриорз» самыми результативными в матче были Стефен Карри (32 очка), Келли Убре (24 очка) и Эндрю Уиггинс (11 очков).

Также в рамках игрового дня прошли ещё шесть матчей: «Шарлотт Хорнетс» с «Хьюстон Рокетс» (119:94), «Чикаго Буллз» с «Вашингтон Уизардс» (101:105), «Мемфис Гриззлиз» – «Торонто Рэпторс» (113:128), «Даллас Маверикс» с «Миннесотой Тимбервулвз» (127:122), «Финикс Санз» с «Кливленд Кавальерс» (119:113) и «Денвер Наггетс» с «Милуоки Бакс» (112:125).