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«Лейкерс» без Дэвиса в овертайме обыграли «Оклахому», у Леброна трипл-дабл

«Лейкерс» без Дэвиса в овертайме обыграли «Оклахому», у Леброна трипл-дабл
Баскетбол / НБА 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» дома в овертайме обыграли «Оклахому-Сити Тандер» со счётом 119:112.

Лучшими в составе победителей стали оформивший трипл-дабл Леброн Джеймс (28 очков, 14 подборов и 12 передач), Монтрезл Харрелл (21 очко) и Деннис Шрёдер (19 очков). Также дабл-дабл на счету Кайла Кузмы (11 очков и 10 подборов). В составе «Лейкерс» участия в матче не принимал Энтони Дэвис.

У «Оклахомы» самыми результативными на паркете были Шей Гилджес-Александер (29 очков и 10 передач), Дариус Базли (21 очко и 16 подборов) и Хамиду Диалло (20 очков и 11 подборов).

Также в рамках игрового дня прошли ещё семь матчей: «Сан-Антонио Спёрс» с «Голден Стэйс Уорриорз» (105:100), «Шарлотт Хорнетс» с «Хьюстон Рокетс» (119:94), «Чикаго Буллз» с «Вашингтон Уизардс» (101:105), «Мемфис Гриззлиз» с «Торонто Рэпторс» (113:128), «Даллас Маверикс» с «Миннесотой Тимбервулвз» (127:122), «Финикс Санз» с «Кливленд Кавальерс» (119:113) и «Денвер Наггетс» с «Милуоки Бакс» (112:125).

НБА - регулярный чемпионат
09 февраля 2021, вторник. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
119 : 112
ОТ
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 28, Харрелл - 21, Шрёдер - 19, Мэттьюз - 16, Кузма - 11, Колдуэлл-Поуп - 8, Хортон-Такер - 8, Моррис - 6, Марк Газоль - 2, Адетокунбо, Дадли, Дэвис, Карузо, Кейкок, Кук, Маккинни
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 29, Базли - 21, Диалло - 20, Джексон - 14, Хорфорд - 14, Дорт - 7, Уильямс - 7, Ариза, Браун, Джером, Маледон, Миллер, Мускала, Покушевски, Роби, Хилл, Холл
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