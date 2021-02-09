«Лейкерс» без Дэвиса в овертайме обыграли «Оклахому», у Леброна трипл-дабл

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» дома в овертайме обыграли «Оклахому-Сити Тандер» со счётом 119:112.
Лучшими в составе победителей стали оформивший трипл-дабл Леброн Джеймс (28 очков, 14 подборов и 12 передач), Монтрезл Харрелл (21 очко) и Деннис Шрёдер (19 очков). Также дабл-дабл на счету Кайла Кузмы (11 очков и 10 подборов). В составе «Лейкерс» участия в матче не принимал Энтони Дэвис.
У «Оклахомы» самыми результативными на паркете были Шей Гилджес-Александер (29 очков и 10 передач), Дариус Базли (21 очко и 16 подборов) и Хамиду Диалло (20 очков и 11 подборов).
Также в рамках игрового дня прошли ещё семь матчей: «Сан-Антонио Спёрс» с «Голден Стэйс Уорриорз» (105:100), «Шарлотт Хорнетс» с «Хьюстон Рокетс» (119:94), «Чикаго Буллз» с «Вашингтон Уизардс» (101:105), «Мемфис Гриззлиз» с «Торонто Рэпторс» (113:128), «Даллас Маверикс» с «Миннесотой Тимбервулвз» (127:122), «Финикс Санз» с «Кливленд Кавальерс» (119:113) и «Денвер Наггетс» с «Милуоки Бакс» (112:125).
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