Ламело Болл оформил уникальный рекорд для новичков НБА за последние 50 лет

Разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл в матче регулярного чемпионата НБА с «Хьюстон Рокетс» набрал 24 очка, отдал 10 передач и совершил 7 подборов, попутно установив рекорд среди новичков лиги.



«С тех пор как НБА впервые начала вести такую статистику в сезоне-1970/1971, Болл — единственный новичок, набравший не менее 100 очков, 25 подборов и 25 передач за первые пять игр в карьере, когда он выходил на площадку в стартовой пятёрке», — написал журналист Джастин Кубатко на своей странице в «Твиттере».



Результативность Ламело помогла «Хорнетс» обыграть «Рокетс» со счётом 119:94. По 19 очков в свой актив записали ещё два игрока «Шарлотт» — Майлс Бриджес и Гордон Хэйворд. У «Хьюстона» лучшую статистику показал защитник Виктор Оладипо (21 очко, 7 подборов и 6 передач).

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