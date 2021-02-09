Дрэймонд Грин: Лука Дончич доказал, что в НБА и правда легче набирать очки, чем в Европе

У форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина спросили, что он думает о словах разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луки Дончича двухлетней давности. В феврале 2019 года словенец заявил, что ему проще набирать очки в НБА, чем в Европе.



«Единственная цель, которую вы всегда ставите перед собой в защите, — это заставить соперника делать то, что ему не нравится. Если сможете это добиться, ваша миссия будет успешной.

Играя против Луки, очень сложно заставить его сделать то, что он не хочет. Своими действиями Дончич показал, что ему проще забивать в НБА, чем в Европе. Многие проявили неуважение к его заявлению ранее, но игрой он подтвердил, что сказанное им было правдой», — приводит слова Грина Pickandroll.