Стефен Карри: хочу добраться до точки, до которой добрался Том Брэди

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри заявил, что его вдохновляет пример квотербека «Тампа-Бэй Бакканирс» Тома Брэди, который в 43 года выиграл свой седьмой Супербоул. По словам баскетболиста, он хотел бы выступать так же долго и успешно.



«В следующем месяце мне исполнится 33 года, чувствую себя достаточно свежим, чтобы делать на площадке то, что хочу. Если мне удастся доиграть до 40 лет и при этом оставаться эффективным, я считаю, это будет победой в моей баскетбольной карьере. Хочу добраться до точки, до которой добрался Том Брэди. Главная задача – сохранить тело в таком состоянии, чтобы можно было играть на своих условиях», – приводит слова Карри NBC Sports.



Напомним, «Тампа» на своём поле обыграла «Канзас-Сити Чифс» (31:9), став победителем 55-го Супербоула. Брэди завоевал свой седьмой чемпионский перстень. Предыдущие шесть титулов 43-летний квотербек выиграл в составе «Нью-Инглэнд Пэтриотс», за который выступал 19 лет.