Деррик Роуз: у меня появился второй шанс
Разыгрывающий защитник Деррик Роуз прокомментировал своё возвращение в «Нью-Йорк Никс», где он вновь будет выступать после обмена из «Детройт Пистонс».
«Другие игроки всегда говорили мне, если когда-нибудь будет возможность выступать в «Мекке баскетбола», нужно пользоваться ею. У меня появился второй шанс… Хотя лучше считать его первым, ведь я создан для этого», — написал Роуз на своей странице в «Инстаграме».
Роуз является MVP 2011 года. Всего в регулярных чемпионатах на его счету 611 матчей, в которых он набирал 18,7 очка, собирал 3,4 подбора и совершал 5,6 передачи. Деррик был обменян в «Никс» из «Детройт Пистонс» на Денниса Смита и драфт-пики. В «Нью-Йорке» он уже играл с 2016 по 2017 год.
Джимми Батлер отреагировал на переход Деррика Роуза в «Нью-Йорк»
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