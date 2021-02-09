«Лейкерс» рассматривают возможность обмена Кайла Кузмы
Команда НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» рассматривает вариант с обменом Кайла Кузмы, сообщает издание Bleacher Report. По информации источника, руководство «озёрников» считает Кузму «одной из сильных карт для обмена в ходе сезона», однако на данный момент они не получали официального предложения об обмене форварда.
Ранее сообщалось, что Кузма попросил более высокую зарплату у «Лос-Анджелес Лейкерс» во время переговоров по новому контракту, но в итоге согласился на условия клуба. В итоге руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» договорилось с Кайлом о продлении контракта на три года с зарплатой $ 40 млн. На сезон-2023/2024 действует опция игрока. Она позволит Кузме стать неограниченно свободным агентом в 28 лет.
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