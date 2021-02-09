Игрок НБА приговорён к 120 дням заключения или исправительных работ

Защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Малик Бизли был приговорён к 120 дням заключения в исправительном учреждении округа Хеннепин (штат Миннесота, США), сообщает инсайдер Шэмс Чарания. Игроку предоставлена возможность заменить заключение на исправительные работы или домашний арест. Баскетболист начнёт отбывать наказание по окончании сезона-2020/2021.
При успешном прохождении испытательного срока обвинение в угрозе насилия будет смягчено до мелкого правонарушения.
24-летний Бизли в межсезонье подписал четырёхлетний контракт на сумму $ 60 млн. Он был выбран «Денвер Наггетс» под общим 19-м номером на драфте НБА в 2016 году, а спустя четыре сезона, в феврале 2020-го, обменян в «Миннесоту». За «Тимбервулвз» в сезоне-2019/2020 защитник провёл 14 встреч, в которых набирал 20,7 очка, совершая 5,1 подбора и 1,9 передачи. 26 сентября Малик был арестован по обвинению в хранении марихуаны, сокрытии краденого имущества и угрозе насилия.
В декабре 2020 года игрок признал себя виновным в угрозе насилия, прокурор снял обвинение в хранении наркотиков.
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