Игрок НБА приговорён к 120 дням заключения или исправительных работ

Защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Малик Бизли был приговорён к 120 дням заключения в исправительном учреждении округа Хеннепин (штат Миннесота, США), сообщает инсайдер Шэмс Чарания. Игроку предоставлена возможность заменить заключение на исправительные работы или домашний арест. Баскетболист начнёт отбывать наказание по окончании сезона-2020/2021.



При успешном прохождении испытательного срока обвинение в угрозе насилия будет смягчено до мелкого правонарушения.



24-летний Бизли в межсезонье подписал четырёхлетний контракт на сумму $ 60 млн. Он был выбран «Денвер Наггетс» под общим 19-м номером на драфте НБА в 2016 году, а спустя четыре сезона, в феврале 2020-го, обменян в «Миннесоту». За «Тимбервулвз» в сезоне-2019/2020 защитник провёл 14 встреч, в которых набирал 20,7 очка, совершая 5,1 подбора и 1,9 передачи. 26 сентября Малик был арестован по обвинению в хранении марихуаны, сокрытии краденого имущества и угрозе насилия.



В декабре 2020 года игрок признал себя виновным в угрозе насилия, прокурор снял обвинение в хранении наркотиков.