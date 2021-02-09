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Мэджик Джонсон назвал 14 кандидатов на MVP: Дончич — в 1-м уровне, Дэвис и Лиллард — в 2-м

Член Зала славы Мэджик Джонсон назвал список из 14 игроков, которые, по его мнению, будут претендовать на звание MVP в нынешнем регулярном чемпионате НБА.



В группу претендентов первого уровня Джонсон включил Леброна Джеймса, Стефена Карри, Джоэла Эмбиида, Кевина Дюранта, Янниса Адетокунбо, Луку Дончича, Николу Йокича и Кавая Леонарда.



В списке второго уровня оказались Джейлен Браун, Дэмьен Лиллард, Энтони Дэвис, Пол Джордж, Джейсон Тейтум и Брэдли Бил.

MVP последних двух сезонов неизменно становился баскетболист «Милуоки» Яннис Адетокунбо. Ранее Джонсон похвалил разыгрывающего «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болла за игру в матче регулярного чемпионата НБА с «Хьюстон Рокетс». Легендарный баскетболист включил его в пятёрку лучших новичков сезона-2020/2021.