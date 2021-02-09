Эксперт объяснил, почему Майкл Джордан величием превосходит Тома Брэди в истории спорта

Аналитик НБА Макс Келлерман считает, что Майкл Джордан величием превосходит Тома Брэди в спорте.



«Величайшим в командных видах спорта по-прежнему остаётся Майкл Джордан. Каждый раз, когда Майклу давали шанс, когда он был в команде ещё с одним участником Матча звёзд — игроком высокого уровня, — он выигрывал чемпионат менее чем за семь игр. Не считая первого года участия Скотти Пиппена в Матче звёзд. Скотти тогда не был готов и страдал от мигрени. В итоге Пиппен набрал два очка за 40 минут. И они были близки к тому, чтобы не проиграть этот матч. Каждый раз, когда у Джордана была возможность выиграть, он выигрывал менее чем за семь игр.



Бренд «Джордан» является синонимом победы. Джордан всегда одержит победу в мировом голосовании. Ответ будет — Майкл. Да, Брэди есть в списке финалистов, но величайший — Майкл Джордан», — приводит слова Келлермана Essentially Sports.