Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Голден Стэйт» разгромил «Сан-Антонио», «Юта» с двузначной разницей победила «Бостон»

«Голден Стэйт» разгромил «Сан-Антонио», «Юта» с двузначной разницей победила «Бостон»
Баскетбол / НБА 0
Аудио-версия:

В Сан-Антонио (США) на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НБА, в которой «Голден Стэйт Уорриорз» разгромил «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 114:91.

Самый значительный вклад в победу «Голден Стэйт» внёс защитник Стефен Карри, набравший 32 очка. Единственный дабл-дабл в матче на счету форварда «Уорриорз» Келли Убре – 12 очков, 10 подборов и 1 передача.

НБА - регулярный чемпионат
10 февраля 2021, среда. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
91 : 114
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Сан-Антонио Спёрс: Гэй - 17, Лайлз - 15, Джонсон - 13, Миллз - 13, Дерозан - 12, Мюррей - 8, Васселл - 6, Пёлтль - 4, Ойбанкс - 3, Бэйтс-Диоп, Джонс, Олдридж, Саманич, Уайт, Уокер, Уэзерспун
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 32, Пэскелл - 15, Уиггинс - 14, Убре - 12, Ли - 11, Тоскано-Андерсон - 11, Бэйзмор - 10, Грин - 6, Уонамэйкер - 3, Крисс, Луни, Манньон, Мюлдер, Пул, Смайлагич, Томпсон, Уайзмен

В другой игре «Юта Джаз» на домашнем паркете продлил победную серию до 5 игр, обыграв с двузначной разницей «Бостон Селтикс» — 122:108. Больше всех очков в матче набрал защитник «Юты» Донован Митчелл – 36, также на его счету 4 подбора и 9 передач.

НБА - регулярный чемпионат
10 февраля 2021, среда. 06:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
122 : 108
Бостон Селтикс
Бостон
Юта Джаз: Митчелл - 36, Инглс - 24, Гобер - 18, Богданович - 16, Кларксон - 13, О'Нил - 9, Фэйворс - 4, Ньянг - 2, Азубуике, Брэнтли, Конли, Морган, Они, Форрест, Харрисон, Хьюз
Бостон Селтикс: Браун - 33, Тейтум - 23, Тайс - 15, Уильямс - 9, Томпсон - 7, Уокер - 7, Уильямс - 6, Оджелей - 5, Притчард - 3, Грин, Лэнгфорд, Несмит, Смарт, Тиг, Уотерс, Фалль, Эдвардс

В параллельных играх «Сакраменто Кингз» уступил «Филадельфии Сиксерс» (111:119), а «Портленд Трэйл Блэйзерс» обыграл «Орландо Мэджик» (106:97).

НБА - регулярный чемпионат
10 февраля 2021, среда. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
111 : 119
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Сакраменто Кингз: Фокс - 34, Хилд - 21, Багли III - 17, Халибёртон - 15, Холмс - 10, Барнс - 8, Робинсон - 4, Джозеф - 2, Бьелица, Вудард, Гай, Джеймс, Джеффрис, Мету, Паркер, Рэмси, Уайтсайд
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 25, Карри - 22, Харрис - 22, Симмонс - 14, Коркмаз - 13, Милтон - 11, Ховард - 8, Грин - 4, Брэдли, Джо, Макси, Пуарье, Рид, Скотт, Такер, Тибулл, Фергюсон
НБА - регулярный чемпионат
10 февраля 2021, среда. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
106 : 97
Орландо Мэджик
Орландо
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 36, Энтони - 23, Трент-мл. - 15, Саймонс - 11, Джонс - 8, Кантер - 6, Ковингтон - 5, Эллеби - 2, Блевинс, Джайлс, Коллинс, Литтл, Макколлум, Нуркич, Худ
Орландо Мэджик: Вучевич - 27, Росс - 22, Эннис - 16, Бэйкон - 11, Мейсон - 11, Берч - 4, Энтони - 4, Океке - 2, Айзек, Амину, Бамба, Гордон, Картер-Уильямс, Кларк, Мане, Фульц, Фурнье
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021