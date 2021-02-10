«Голден Стэйт» разгромил «Сан-Антонио», «Юта» с двузначной разницей победила «Бостон»

В Сан-Антонио (США) на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НБА, в которой «Голден Стэйт Уорриорз» разгромил «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 114:91.



Самый значительный вклад в победу «Голден Стэйт» внёс защитник Стефен Карри, набравший 32 очка. Единственный дабл-дабл в матче на счету форварда «Уорриорз» Келли Убре – 12 очков, 10 подборов и 1 передача.

В другой игре «Юта Джаз» на домашнем паркете продлил победную серию до 5 игр, обыграв с двузначной разницей «Бостон Селтикс» — 122:108. Больше всех очков в матче набрал защитник «Юты» Донован Митчелл – 36, также на его счету 4 подбора и 9 передач.

В параллельных играх «Сакраменто Кингз» уступил «Филадельфии Сиксерс» (111:119), а «Портленд Трэйл Блэйзерс» обыграл «Орландо Мэджик» (106:97).