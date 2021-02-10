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Рэй Аллен назвал величайшего снайпера в истории НБА. Это не Стефен Карри

Рэй Аллен назвал величайшего снайпера в истории НБА. Это не Стефен Карри
Баскетбол / НБА 0

Двукратный чемпион НБА Рэй Аллен заявил, что считает величайшим снайпером в истории лиги легенду «Индианы Пэйсерс» Реджи Миллера, а не разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри.

«Стефен больше владеет мячом, он скорее разыгрывающий снайпер. Это другой подход к игре. Карри великолепен в этом. Когда ты играешь с мячом и не отрываешься из-за заслона, у тебя совершенно другой менталитет.

Но я смотрю на Реджи, как он выбегал из-за заслонов. Миллер делал всё так плавно. Я всегда равнялся на него и считал, что он великолепно справляется со своей задачей. Да, Реджи – величайший в истории. Очевидно, я многое перенял у него. Он был законодателем стандартов. Без него у нас не было бы формулы для продвижения вперёд», – приводит слова Аллена CBS Sports.

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