Димитрис Итудис высказался о переходе Майкла Эрика в ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал подписание клубом центрового Майкла Эрика, который перешёл в состав «армейцев» из турецкого «Тюрк Телекома».



«Приветствуем Майкла в нашем клубе. Очевидно, после того как мы все были шокированы травмой Николы Милутинова — ведь каждый знает, что Никола давал нам своими дабл-даблами, работоспособностью и опытом, — мы очень тщательно изучали рынок. Оценили все возможности вместе с президентом, моими помощниками и пришли к выводу, что Майкл Эрик подойдёт нашей команде, ведь у него есть опыт выступления в Евролиге, есть габариты и большое желание.

Мы уже успели пообщаться. Он понимает, куда приходит, знает, чьё место займёт. Мы также приняли во внимание мнение игроков, которые прежде выступали вместе с Майклом – Токо, Дэррана и Уилла. Он полон мотивации, надеюсь, он будет здоров и поможет команде в том, чего мы хотим добиться. Определённо, мы хотим перезапустить команду, когда вернутся травмированные и приедёт наш новичок», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.