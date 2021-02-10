Мэджик Джонсон выбрал победителя в потенциальной серии его «Лейкерс» и «Чикаго» Джордана
Член Зала славы, легенда НБА Мэджик Джонсон ответил на вопрос, как закончился бы потенциальный матч между его «Лос-Анджелес Лейкерс» образца 1980-х, который получил в лиге прозвище «Шоутайм», и «Чикаго Буллз» Майкла Джордана версии 1996-го.
«Я думаю, что «Чикаго» той поры — одна из лучших команд на свете. Они могли запугать и разрушить вашу атаку. Одна из лучших команд в истории, это точно. Но Карим Абдул-Джаббар стал бы ключевым фактором. Никто в их команде не смог бы остановить его. Это позволило бы всем нам иметь хорошие позиции для бросков. Да. Это был бы прекрасный финал, хорошая серия. Но в конце концов, думаю, Карим сумел бы привести нас к победе в шестой или седьмой игре», — приводит ответ Мэджика Parlons Basket.
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