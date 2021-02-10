Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Мэджик Джонсон выбрал победителя в потенциальной серии его «Лейкерс» и «Чикаго» Джордана

Мэджик Джонсон выбрал победителя в потенциальной серии его «Лейкерс» и «Чикаго» Джордана
Баскетбол / НБА 0

Член Зала славы, легенда НБА Мэджик Джонсон ответил на вопрос, как закончился бы потенциальный матч между его «Лос-Анджелес Лейкерс» образца 1980-х, который получил в лиге прозвище «Шоутайм», и «Чикаго Буллз» Майкла Джордана версии 1996-го.

«Я думаю, что «Чикаго» той поры — одна из лучших команд на свете. Они могли запугать и разрушить вашу атаку. Одна из лучших команд в истории, это точно. Но Карим Абдул-Джаббар стал бы ключевым фактором. Никто в их команде не смог бы остановить его. Это позволило бы всем нам иметь хорошие позиции для бросков. Да. Это был бы прекрасный финал, хорошая серия. Но в конце концов, думаю, Карим сумел бы привести нас к победе в шестой или седьмой игре», — приводит ответ Мэджика Parlons Basket.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021