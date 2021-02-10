Димитрис Итудис: это будет тем самым днём в работе, который ЦСКА запомнит

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подвёл итог матча Единой лиги ВТБ с «Енисеем» (91:80).

«Поздравляю команду, это было классное сражение. Я говорил в раздевалке и перед матчем, и после него, что это будет тем самым днём в нашей работе, который мы запомним. Иногда в жизни мы не ценим того, что имеем, или думаем, что какие-то вещи достаются даром. Ведь гораздо приятнее достигать чего-то через борьбу, преодолевая препятствия. Именно такой период мы проживаем сейчас. Нет нужды перечислять, кого нам не хватает, в каком расписании мы существуем.

Главное, что команда объединена, и сегодня это самое важное. Для нас очень важной была вторая четверть, в которой мы здорово защищались, позволили соперникам набрать всего 11 очков. Она показала, что мы на правильном пути. Был рад видеть своего друга Зуле, Дражена, который играл под моим началом в «Загребе», он отличный тренер и человек, желаю ему и его команде успехов. А своей командой горжусь", — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.