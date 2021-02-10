Владимир Гомельский оценил переход Майкла Эрика в ЦСКА

Известный комментатор Владимир Гомельский оценил переход нигерийского центрового Майкла Эрика в ЦСКА.
«Майкл Эрик — огромного размера центровой, который не проиграет силовую борьбу под своим кольцом никому из европейских коллег по амплуа. У него серьёзные огрехи в технике, так что в атаке он не будет сколько-нибудь опасен. То есть забьёт только то, что сам подберёт на чужом щите. У него не всё в порядке со штрафными бросками. Но ЦСКА сейчас нужен размер и немного большая глубина ротации на позиции 5-го номера. Пока не играет Шенгелия, Эрик снимет дополнительную нагрузку с Фойтманна», — написал Гомельский на своём сайте.
Ранее ЦСКА до конца сезона из-за травмы плеча потерял сербского центрового Николу Милутинова. Эрик вызван заменить Милутинова.
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