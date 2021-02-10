НБА заставила все клубы включать гимн США перед матчами после отказа «Далласа» делать это

НБА выступила с заявлением относительно соблюдения правил лиги по использованию национального гимна перед матчами.



Директор по коммуникациям НБА Майк Басс сообщил, что все клубы лиги обязаны включать гимн перед началом своих домашних игр.



«НБА находится в процессе возвращения болельщиков на трибуны, и все команды будут включать национальный гимн в соответствии с многолетней политикой лиги», – приводит слова Басса обозреватель Тим Бонтемпс на своей странице в «Твиттере».



Ранее владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан решил не использовать гимн США перед стартом матчей своей команды. Кьюбан считает, что гимн не представляет любовь к своей стране всех слоев населения, поэтому его использование является неуместным.