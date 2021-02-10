Фрэнк Вогель отреагировал на игру Марка Газоля, набирающего 3,7 очка за матч

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Фрэнк Вогель оценил игру испанского центрового команды Марка Газоля.



«Марк выходит на паркет, чтобы мешать подборам и играть как плеймейкер. Иногда для нас это играет огромную роль. В какой-то момент у него представляются возможности забросить трёхочковый, но он вправе поменять свой атакующий стиль», — приводит слова Вогеля Pickandroll.



В нынешнем сезоне у Газоля рекордно низкое количество очков — в среднем 3,7 за игру.



Напомним, Марк Газоль является чемпионом НБА 2019 года в составе «Торонто Рэпторс». На испанца претендовали «Голден Стэйт Уорриорз» и «Лос-Анджелес Клипперс», однако он принял решение перейти в «Лейкерс».



В прошлом сезоне Газоль показывал следующую статистику: 7,5 очка, 6,2 подбора и 3,3 передачи в среднем за игру. Марк реализовал 42,7% бросков с игры и 38,5% трёхочковых.