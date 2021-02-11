Леброн Джеймс блестяще отзащищался в решающей атаке и спас «Лейкерс»

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отметился решающими защитными действиями в концовке матча регулярного чемпионата НБА с «Оклахома-Сити Тандер» (114:113 ОТ).
Джеймс перехватил мяч после ввода из-за боковой линии в последнем владении «Оклахома-Сити». 36-летний баскетболист не смог сохранить мяч, но при этом «Оклахома-Сити» не успела провести осмысленную атаку в и бросить по кольцу в оставшееся время до финальной сирены. В активе Джеймса 25 очков, 6 подборов и 7 передач в матче с «Тандер».
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в «Твиттере» «Лос-Анджелес Лейкерс».
В составе победителей лучшими на площадке были Леброн Джеймс (25 очков), Монтрезл Харрелл (20 очков) и Деннис Шрёдер (19 очков). У «Оклахомы» самыми результативными в матче стали Эл Хорфорд (25 очков), Кенрич Уильямс (24 очка) и Лугенц Дорт (17 очков).
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