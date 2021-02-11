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Лука Дончич признал, что его справедливо критикуют за нытьё

Лука Дончич признал, что его справедливо критикуют за нытьё
Баскетбол / НБА 0

Лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич прокомментировал критику в свой адрес по поводу частых жалоб и воздействий на арбитров. На прошлой неделе инсайдер ESPN Зак Лоу выразил мнение, что словенский разыгрывающий техасцев превратился в одного из главных нытиков НБА.

«Отчасти так оно и есть. Особенно в этом сезоне. Но в последней паре игр я становился всё лучше и лучше. Пора остановиться. Понимаю, что так неправильно. Но в большей степени это не нытье, а желание победить. У нас был непростой отрезок, шесть поражений подряд, в таких ситуациях начинаешь совершать такое, чего делать не хочешь.

Знаю, что многое сделал неправильно, надо сделать выводы. Я всё ещё молод и могу извлечь уроки», – приводит слова Дончича Clutch Points.

Эксперт: Лука Дончич стал одним из самых больших нытиков в НБА
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