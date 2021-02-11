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Зак Лавин в два раза превзошёл достижение Майкла Джордана

Зак Лавин в два раза превзошёл достижение Майкла Джордана
Баскетбол / НБА 0
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Атакующий защитник «Чикаго Буллз» Зак Лавин в матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс» набрал 46 очков, что позволило ему отметиться несколькими достижениями в истории франшизы.

«Лавин в шестой раз, выступая за «Буллз», набрал 20 очков за четверть. Это вдвое больше, чем у любого другого игрока «Чикаго» за последние 25 сезонов. У Бена Гордона и Майкла Джордана было по три.

Также Зак – первый после Джордана игрок «Буллз», набравший 120 очков за отрезок из трёх игр. Майкл сделал это в декабре 1997 года», — сообщается в «Твиттере» ESPN Stats.

Результативность Лавина во встрече с «Пеликанс» помогла «Чикаго» одержать победу со счётом 129:116. Ещё 30 очков у «Буллз» набрал Коби Уайт. В составе «Нью-Орлеана» лучшую статистику показал форвард Зайон Уильямсон – 29 очков. По 21 баллу в копилку «Пеликанс» принесли Лонзо Болл и Брэндон Ингрэм.

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