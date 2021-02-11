Лука Дончич побил выдающееся достижение Мэджика Джонсона
Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич в матче регулярного чемпионата НБА с «Атланта Хоукс» оформил очередной трипл-дабл, что позволило ему превзойти достижение легендарного Мэджика Джонсона.
«Дончич завершил победный матч с «Хоукс» с 28 очками, 10 передачами и 10 подборами. Это его 32-й трипл-дабл в карьере. Он опередил Мэджика Джонсона и стал вторым по этому показателю игроком за первые три сезона в лиге», — сообщается в «Твиттере» ESPN Stats.
Результативность словенца помогла «Далласу» обыграть «Атланту» со счётом 118:117. Лука показал лучшую статистику в своей команде. У «Хоукс» 33 очка на свой счёт записал центровой Джон Коллинс. 25 баллов и 15 передач в активе разыгрывающего Трея Янга. Защитник Кевин Хаертер набрал 23 очка.
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