«Вашингтон» выдаёт результат 2-13 с Расселлом Уэстбруком и 4-3 без него

Аналитики отметили, что в нынешнем регулярном чемпионате НБА «Вашингтон Уизардс» показывает значительно лучшие результаты, когда играет без своего звёздного разыгрывающего Расселла Уэстбрука.



«Уизардс» в этом сезоне: 4-3 без Расселла Уэстбрука, 2-13 с ним на площадке», — отмечается в «Твиттере» StatMuse.



Напомним, 3 февраля Расселл обновил исторический антирекорд лиги. Команда Уэстбрука проигрывала в семи встречах подряд, когда у него был трипл-дабл. Эта антирекордная серия теперь на 2 матча больше, чем у любого другого игрока в истории НБА.



Уэстбрук является четвёртым самым высокооплачиваемый игроком в НБА. Его доход за сезон-2020/2021 должен составить $ 58,1 млн. «Вашингтон» занимает предпоследнее (14-е) место в Восточной конференции.