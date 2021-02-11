Марк Кьюбан объяснил, почему против включения гимна США перед матчами НБА

НБА не пошла на уступки владельцу «Даллас Маверикс» Марку Кьюбану и обязала вернуть национальный гимн на домашние матчи команды. Функционер принял решение лиги, но заявил, что продолжает придерживаться своего мнения.
«Мы уважаем и всегда уважали ту страсть, которую испытывают люди по отношению к гимну и нашей стране. Я всегда приветствовал гимн стоя, приложив руку к сердцу. Независимо от того, где это происходило.
Но есть люди, которые не чувствуют, что этот гимн представляет их в нашей стране. Мы считаем, их мнение надо уважать, они также должны быть услышаны, чего не происходило ранее.
Надеюсь, любящие гимн люди проявят аналогичную страсть к другим, не чувствующим этой связи. К тем, чья позиция не может быть представлена гимном», – приводит слова Кьюбана инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в «Твиттере».
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