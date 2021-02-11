Эксперт объяснил, почему Леброн Джеймс не должен быть MVP НБА

Известный эксперт НБА Скип Бэйлесс объяснил, почему в этом сезоне звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не заслуживает звания MVP.
«Я сказал, что в прошлом сезоне Леброн заслужил звание MVP. Но в этом году? Он 3-й в НБА по потерям (после Луки Дончича)! По проценту штрафных бросков Джеймс занимает 95-е место из 112! Леброн не реализовал решающие броски в конце основного времени двух последних домашних матчей с командами, которые находятся за пределами зоны плей-офф. Выдал точность 5/24 в четвёртой четверти за последние 7 матчей. Слабые места? Вопиющие слабые места», -написал Бэйлесс на своей странице в "Твиттере".
Напомним, по результатам недавнего опроса ESPN Леброн лидирует в голосование за звание лучшего игрока. На первое место Джеймса поставили 53 журналиста из 100.
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