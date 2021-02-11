«Я бы тоже хотел». Леброн Джеймс отреагировал на видео с «пьяным» Томом Брэди на параде

Квотербека «Тампа-Бэй Бакканирс» Тома Брэди засняли на видео после чемпионского парада, который команда устроила на яхтах. Футболист появился на публике сильно пошатывающимся, при ходьбе его поддерживал один из сотрудников. Кадры быстро стали вирусными.



Не известно был ли Брэди действительно пьян, или его просто укачало. Сам Том написал, что перебрал текилы. На это сообщение отреагировал форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.



«Ох, мужик. Хотел бы, чтобы у нас тоже был собственный парад, тогда я бы шёл так же красиво, как и ты!» — написал Леброн на своей странице в «Твиттере».

Видео доступно на странице ESPN в "Твиттере".



Напомним, «Тампа» на своём поле обыграла «Канзас-Сити Чифс» (31:9), став победителем 55-го Супербоула. Брэди завоевал свой седьмой чемпионский перстень. Предыдущие шесть титулов 43-летний квотербек выиграл в составе «Нью-Инглэнд Пэтриотс», за который выступал 19 лет.