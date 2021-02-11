Источник: ЦСКА согласовал контракт с Габриэлем Лундбергом

ЦСКА согласовал контракт с защитником «Зелёна-Гуры» Габриэлем Лундбергом, сообщает инсайдер Донатас Урбонас на своей странице в «Твиттере».



Датчанин присоединится к ЦСКА в феврале после того, как сыграет в Кубке Польши. Лундберг набирает 20,4 очка, 3,8 подбора и 5,4 передачи в среднем за матч в Единой лиге ВТБ. По итогам голосования болельщиков за попадание игроков на Матч всех звёзд Лиги ВТБ Лундберг занял второе место, получив 73,2% голосов. Баскетболист сборной Дании является самым результативным игроком польского клуба и вторым лучшим скорером Единой лиги после защитника «Химок» Алексея Шведа (22,1 очка).

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Напомним, ранее ЦСКА до конца сезона из-за травмы плеча потерял сербского центрового Николу Милутинова. Кроме того по личным причинам расположение клуба на время покинул защитник Майк Джеймс. Московский клуб уже подписал центрового «Тюрк Телекома» Майкла Эрика для усиления передней линии.