Д. Уэйд считает Серену Уильямс более великой, чем Леброн Джеймс, Майкл Джордан и Том Брэди

Трёхкратный чемпион НБА Дуэйн Уэйд заявил, что считает величайшим спортсменом в истории не квотербека «Тампа-Бэй Бакканирс» Тома Брэди, форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса или легенду «Чикаго Буллз» Майкла Джордана. По его мнению, этот титул должен принадлежать теннисистке Серене Уильямс.



«Мы говорим о величии, верно. Так что нужно закрыть глаза и выбрать кого-то одного. Я назову Серену Уильямс. Во-первых, потому что она женщина. Во-вторых, давайте посмотрим на её достижения. 23 победы на мэйджорах и 33 выхода в финал. Она заканчивала год в ранге первой ракетки пять лет подряд. У неё 358 карьерных побед (матчи турниров Большого шлема), золотая олимпийская медаль, и ещё один важный факт… она выиграла открытый US Open, будучи беременной, ни один мужчина не может сказать, что он сделал подобное», — приводит слова Уэйда Essentially Sports.