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«Абсолютный мусор». Колби Ковингтон жёстко прошёлся по НБА и Марку Кьюбану

«Абсолютный мусор». Колби Ковингтон жёстко прошёлся по НБА и Марку Кьюбану
Баскетбол / НБА 0
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Боец UFC Колби Ковингтон жёстко раскритиковал владельца «Даллас Маверикс» Марка Кьюбана и НБА.

«Он не способен включать государственный гимн перед играми и не может сказать „Свободу Гонконгу“, но зато он может всё лето кастомизировать джерси своей франшизы, чтобы сказать „Убей копов“. Марк Кьюбан и НБА — абсолютный мусор», — написал Колби Ковингтон в своём «твиттере».

Напомним, ранее владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан решил не использовать гимн США перед стартом матчей своей команды. Кьюбан считает, что гимн не для всех слоёв населения является средством выражения любви к своей стране, поэтому его использование неуместно.

НБА не пошла на уступки Кьюбану и обязала вернуть национальный гимн на домашние матчи команды. Функционер принял решение лиги, но заявил, что продолжает придерживаться своего мнения.

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