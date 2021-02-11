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«Нижний Новгород» обыграл «Автодор» в Единой лиге ВТБ

«Нижний Новгород» обыграл «Автодор» в Единой лиге ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0
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В Нижнем Новгороде в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ местная одноимённая команда принимала саратовский «Автодор».

Первая четверть противостояния осталась за нижегородцами, которые повели к первому перерыву с преимуществом в восемь очков — 23:15. К большому перерыву саратовский клуб сумел сократить отставание до одного очка: 30:23 в пользу «Автодора» — по итогам четверти, и 46:45 на табло — в пользу «Нижнего Новгорода».

В третьем игровом отрезке нижегородцы увеличили своё преимущество до двух очков — 67:65. Заключительная четверть оказалась решающей, и в ней нижегородцам удалось одержать победу. Итоговый счёт встречи — 86:80 в пользу хозяев паркета.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Антон Астапкович, оформивший дабл-дабл из 19 очков и 10 подборов. В составе «Автодора» 17 очков набрал Шейк Диалло.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
11 февраля 2021, четверг. 19:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
86 : 80
Автодор
Саратов, Россия
Нижний Новгород: Астапкович - 19, Бабурин - 19, Стребков - 11, Комолов - 9, Ганькевич - 8, Гаврилович - 7, Шеферд - 6, Торопов - 4, Петрасек - 3, Герасимов, Платонов, Чадов
Автодор: Диалло - 17, Старкс - 15, Клавелл - 12, Мэйсон - 12, Шакич - 11, Квитковских - 5, Минченко - 5, Ристич - 3, Михайловский, Петенев, Пранаускис, Салтыков
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