«Нижний Новгород» обыграл «Автодор» в Единой лиге ВТБ

В Нижнем Новгороде в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ местная одноимённая команда принимала саратовский «Автодор».



Первая четверть противостояния осталась за нижегородцами, которые повели к первому перерыву с преимуществом в восемь очков — 23:15. К большому перерыву саратовский клуб сумел сократить отставание до одного очка: 30:23 в пользу «Автодора» — по итогам четверти, и 46:45 на табло — в пользу «Нижнего Новгорода».



В третьем игровом отрезке нижегородцы увеличили своё преимущество до двух очков — 67:65. Заключительная четверть оказалась решающей, и в ней нижегородцам удалось одержать победу. Итоговый счёт встречи — 86:80 в пользу хозяев паркета.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Антон Астапкович, оформивший дабл-дабл из 19 очков и 10 подборов. В составе «Автодора» 17 очков набрал Шейк Диалло.