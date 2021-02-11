Владимир Гомельский отреагировал на информацию о переходе Габриэля Лундберга в ЦСКА

Известный комментатор Владимир Гомельский прокомментировал информацию о переходе датского защитника Габриэля Лундберга в ЦСКА, отметив, что тому на адаптацию в «армейском» клубе потребуется немало времени.

«На моей памяти в баскетболе было множество переходов игрока в другой клуб в ходе сезона. Это были игроки разных амплуа, но всем им требовалось время на то, чтобы адаптироваться в новой команде. И это вполне естественно. А теперь — по существу. Тренер Табак, работая с «Зелёна-Гурой“, привил своим игрокам определённый взгляд на современный баскетбол, натренировал в них определённые стереотипы действий в ситуациях, которые на площадке повторяются очень часто. Если сравнивать концепцию тренера Табака и концепцию тренера Итудиса, то заметны два-три значительных отличия.

Смены при заслонах в защите. Итудис требует смены при заслоне в 100% случаев. Табак не приветствует смены при неравноценных разменах. Лундбергу потребуется масса времени, чтобы выполнять требование Итудиса автоматически. На размышления в этой ситуации времени не бывает. В позиционной атаке тренер Табак использовал для Лундберга изоляцию практически в каждой третьей атаке. ЦСКА при тренере Итудисе в текущем сезоне использует изоляцию только для Шенгелии, то есть для мощного форварда. Даже для Джеймса ЦСКА изоляцию не играет. Тот вынужден сам обыгрывать соперника или получает высокий заслон в пик-энд-ролле.

Могу предположить, что тренер Итудис разочарован тем, как играет Хиллиард в последние 35-40 дней. То есть Лундберг, если приходит в ЦСКА, то будет выполнять те функции, с которыми Хиллиард и Стрелниекс не справляются. И тут возникает сложность. Хиллиард и Стрелниекс при игре в 3 маленьких часто вынуждены опекать лёгких форвардов соперника. Возникает вопрос: способен ли Лундберг опекать лёгких форвардов соперника? То, что я сейчас изложил, даёт понять, что возможный переход Лундберга в ЦСКА не сможет немедленно усилить игру «армейцев» на задней линии. Новому игроку потребуется минимум месяц на полноценную адаптацию. А результат необходим уже через неделю», — написал Гомельский на своём официальном сайте.