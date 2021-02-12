Габриэль Лундберг отреагировал на переход в ЦСКА

Разыгрывающий защитник Габриэль Лундберг подтвердил, что в скором времени официально станет игроком ЦСКА.
«Когда тебя приглашает такая команда, как ЦСКА, ты не откажешься от подобной возможности. Буду скучать по этим парням. Нынешний сезон пока что самый весёлый в моей карьере. Это касается не только игры, но и того, что происходит за пределами площадки», — приводит слова Лундберга на своей странице в «Твиттере» обозреватель Донатас Урбонас.
Ранее появилась информация, что ЦСКА выплатит «Зеленой-Гуре» компенсацию за Лундберга в размере $ 300 тыс. Ожидается, что контракт игрока с «армейцами» будет рассчитан на 2,5 года. Лундберг в нынешнем сезоне регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ набирает 20,4 очка, собирает 3,8 подбора и совершает 5,4 передачи.
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