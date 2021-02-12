«Реал» уверенно обыграл «Валенсию» в Кубке Испании

Мадридский «Реал» в рамках четвертьфинала Кубка Короля Испании на домашней площадке уверенно обыграл «Валенсию» со счётом 85:74 (29:17, 20:17, 14:21, 22:19).
Лучшую результативность в составе мадридцев продемонстрировали форварды Габриэль Дек (23 очка, 6 подборов) и Трэй Томпкинс (23 очка, 4 подбора, 1 передача), а также защитник Джейси Кэрролл (10 очков).
У «Валенсии» самыми заметными на площадке были разыгрывающий Сэм ван Россом (16 очков, 2 подбора, 3 передачи), форвард Никола Калинич (14 очков, 6 подборов, 3 передачи) и защитник Клемен Препелич (13 очков, 1 подбор, 2 передачи).
В полуфинале турнира подопечные Пабло Ласо сыграют с «Тенерифе», который в предыдущей стадии обыграл «Сан-Пабло Бургос» (87:76).
Права на видео принадлежат ACB. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте ACB.
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