Менеджер НБА анонсировал громкий обмен суперзвезды

Менеджер, отвечающий за баскетбольные операции в одном из клубов НБА, на условиях анонимности поделился мнением о возможном обмене из «Вашингтон Уизардс» звёздного защитника Брэдли Била.
«Думаю, что в конце концов «Уизардс» обменяют Брэдли. Бил будет в достаточной степени расстроен положением клуба, чтобы попросить об обмене. И клуб удовлетворит его просьбу», – приводит слова функционера New York Post.
27-летний Бил является лучшим бомбардиром нынешнего регулярного чемпионате НБА, в среднем он набирает 32,8 очка за матч. Тем не менее «Вашингтон» занимает предпоследнее (14-е) место в Восточной конференции. Подопечные Скотта Брукса одержали всего 6 побед в 22 двух матчах. Недавно легендарный центровой Шакил О'Нил предположил, что Брэдли должен заинтересовать «Даллас Маверикс».
- 12 февраля 2021
-
10:19
-
10:00
-
09:46
-
09:23
-
09:06
-
06:21
-
00:58
- 11 февраля 2021
-
23:57
-
22:15
-
21:39
-
21:02
-
20:31
-
20:19
-
19:08
-
17:50
-
16:19
-
15:06
-
14:45
-
14:41
-
13:41
-
13:06
-
12:40
-
11:30
-
11:08
-
10:14
-
09:54
-
09:31
-
09:20
-
09:19
-
08:59
-
06:53
-
00:45
- 10 февраля 2021
-
23:46
-
23:37
-
23:32