Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Менеджер НБА анонсировал громкий обмен суперзвезды

Менеджер НБА анонсировал громкий обмен суперзвезды
Баскетбол / НБА 0

Менеджер, отвечающий за баскетбольные операции в одном из клубов НБА, на условиях анонимности поделился мнением о возможном обмене из «Вашингтон Уизардс» звёздного защитника Брэдли Била.

«Думаю, что в конце концов «Уизардс» обменяют Брэдли. Бил будет в достаточной степени расстроен положением клуба, чтобы попросить об обмене. И клуб удовлетворит его просьбу», – приводит слова функционера New York Post.

27-летний Бил является лучшим бомбардиром нынешнего регулярного чемпионате НБА, в среднем он набирает 32,8 очка за матч. Тем не менее «Вашингтон» занимает предпоследнее (14-е) место в Восточной конференции. Подопечные Скотта Брукса одержали всего 6 побед в 22 двух матчах. Недавно легендарный центровой Шакил О'Нил предположил, что Брэдли должен заинтересовать «Даллас Маверикс».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021