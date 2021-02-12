Менеджер НБА анонсировал громкий обмен суперзвезды

Менеджер, отвечающий за баскетбольные операции в одном из клубов НБА, на условиях анонимности поделился мнением о возможном обмене из «Вашингтон Уизардс» звёздного защитника Брэдли Била.



«Думаю, что в конце концов «Уизардс» обменяют Брэдли. Бил будет в достаточной степени расстроен положением клуба, чтобы попросить об обмене. И клуб удовлетворит его просьбу», – приводит слова функционера New York Post.

27-летний Бил является лучшим бомбардиром нынешнего регулярного чемпионате НБА, в среднем он набирает 32,8 очка за матч. Тем не менее «Вашингтон» занимает предпоследнее (14-е) место в Восточной конференции. Подопечные Скотта Брукса одержали всего 6 побед в 22 двух матчах. Недавно легендарный центровой Шакил О'Нил предположил, что Брэдли должен заинтересовать «Даллас Маверикс».