«Нью-Йорк» может совершить два масштабных обмена

Согласно сообщению New York Post, менеджмент «Нью-Йорк Никс» специально не включили Кевина Нокса, Франка Нтиликину и пики первого раунда драфта в недавнюю сделку по Деррику Роузу. Эти активы клуб хочет использовать для других обменов.



«Хотя Нокс и Нтиликина вышли из ротации, «Никс» экономят как можно больше молодых активов для будущей крупной сделки. «Нью-Йорк» вместе с несколькими другими командами следят за ситуацией в отношении защитников Брэдли Била («Вашингтон Уизардс») и Виктора Оладипо («Хьюстон Рокетс»). «Никс» смогут пристально изучить обоих в ближайших матчах», — отмечается в материале издания.



«Никс» в рамках регулярного чемпионата НБА сыграют с «Уизардс» 13 февраля, а с «Рокетс» уже на следующий день – 14-го.