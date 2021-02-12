Лука Дончич исключил себя из гонки за MVP НБА

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич признал, что не должен участвовать в споре за звание MVP сезона-2020/2021 НБА.



«Честно говоря, не думаю, что должен быть в гонке за звание MVP в этом сезоне. Команда на 13-14-м месте. Поэтому надо прибавлять в игре, выходить в плей-офф. Это главное. Выйти в плей-офф и показать, на что мы способны», — приводит слова Дончича Parlons Basket.



Напомним, по результатам недавнего опроса ESPN в голосовании за звание лучшего игрока лиги лидирует звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. На первое место его поставили 53 журналиста из 100. Дончич по результатам промежуточного опроса занимает 9-е место. В нынешнем сезоне словенец провёл за «Маверикс» 25 игр, в которых в среднем набирал 27,8 очка.