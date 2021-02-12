Гомельский отреагировал на мнение, что Джеймс не вернётся в ЦСКА после перехода Лундберга

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос болельщика относительно того, как он относится к трансферу в московский ЦСКА защитника Габриэля Лундберга из «Зелёна-Гуры», а также к тому, что Майк Джеймс может не вернуться к «армейцам» после отлёта в США.



«Очень спокойно отношусь [к переходу Лундберга]. Вы ошибаетесь по поводу Джеймса», — написал Гомельский на своём сайте.



Лундберг присоединится к ЦСКА в феврале после того, как сыграет в Кубке Польши. Датчанин набирает 20,4 очка, 3,8 подбора и 5,4 передачи в среднем за матч в Единой лиге ВТБ. По итогам голосования болельщиков за попадание игроков на Матч всех звёзд он занял второе место, получив 73,2% голосов.

Джеймс по личным причинам покинул расположение клуба, руководство разрешило ему улететь в США.