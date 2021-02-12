Седокова рассказала, как жена Семака помогла ей построить отношения с Тиммой

Певица Анна Седокова рассказала, как Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, ценным советом помогла ей построить отношения с форвардом «Химок» Янисом Тиммой.

«Я точно знала, что его встречу. Для меня всегда было очень важно чувствовать, что я нужна кому-то, чтобы сворачивать горы. До встречи с Яннисом я думала: «Так хочу кого-то поддерживать! Кому будет по-настоящему нужна моя поддержка». Когда ты одновременно работаешь и психологом, и другом, и любовницей… И ты понимаешь, что каждое твое слово насколько ценно настолько и ничтожно. Лучший совет мне дала Аня Семак. Она сказала: «Знаешь, иногда мужу нужен не совет, а поддержка. Иногда просто нужно сесть и послушать». И, мне кажется, это самый главный дар, которым должна обладать жена спортсмена», — приводит слова Седоковой «Твиттер» «Матч ТВ».

Янис и Анна поженились 6 сентября, но решили не афишировать это событие и рассказали о нём лишь через несколько недель. Торжество прошло в Барвихе. На празднике присутствовали дети Седоковой от предыдущих браков и фотограф. Родителей молодожёнов на банкете не было.



Об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году. Ради новой возлюбленной баскетболист сборной Латвии оставил семью. До отношений с Тиммой Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Беларуси Валентином Белькевичем, от него у неё родилась дочь. Кроме того у неё есть дочь от второго брака, с Максимом Чернявским, и сын от бизнесмена Артёма Комарова.



В 2013 году Тимма выставил свою кандидатуру на драфт НБА и был выбран под общим 60-м номером командой «Мемфис Гриззлиз». В 2015 году клуб передал права на Тимму «Орландо Мэджик» в обмен на Люка Риднура. Летом 2019 года баскетболист подписал контракт на два сезона с подмосковными «Химками».