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«Мне это очень понравилось». Энес Кантер отреагировал на то, что ему до крови разбили лицо

«Мне это очень понравилось». Энес Кантер отреагировал на то, что ему до крови разбили лицо
Баскетбол / НБА 0
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Центровой «Портленд Трэйл Блэйзерс» Энес Кантер прокомментировал столкновение с одноклубником Робертом Ковингтоном, в результате которого он получил рассечение над левым глазом во второй четверти матча регулярного чемпионата НБА с «Филадельфией Сиксерс», когда боролся за подбор.

«Я был как Гробовщик (Undertaker), Трипл Эйч (Triple H) и все остальные рестлеры. Кровь текла по моему лицу. Мне это очень понравилось», — приводит слова Кантера пресс-служба клуба в «Твиттере».

«Портленд» одержал победу в матче с «Филадельфией» со счётом 118:114. Лучшую Статистику у «Блэйзерс» показали разыгрывающий Дэмьен Лиллард (30 очков, 2 подбора и 7 передач) и форвард Кармело Энтони (24 очка, 2 подбора). Кантер провёл на площадке в общей сложности почти 32 минуты. За это время он оформил дабл-дабл из 10 очков, 14 подборов и 2 передач.

Одноклубник до крови разбил лицо Энесу Кантеру
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