«Мне это очень понравилось». Энес Кантер отреагировал на то, что ему до крови разбили лицо

Центровой «Портленд Трэйл Блэйзерс» Энес Кантер прокомментировал столкновение с одноклубником Робертом Ковингтоном, в результате которого он получил рассечение над левым глазом во второй четверти матча регулярного чемпионата НБА с «Филадельфией Сиксерс», когда боролся за подбор.
«Я был как Гробовщик (Undertaker), Трипл Эйч (Triple H) и все остальные рестлеры. Кровь текла по моему лицу. Мне это очень понравилось», — приводит слова Кантера пресс-служба клуба в «Твиттере».
«Портленд» одержал победу в матче с «Филадельфией» со счётом 118:114. Лучшую Статистику у «Блэйзерс» показали разыгрывающий Дэмьен Лиллард (30 очков, 2 подбора и 7 передач) и форвард Кармело Энтони (24 очка, 2 подбора). Кантер провёл на площадке в общей сложности почти 32 минуты. За это время он оформил дабл-дабл из 10 очков, 14 подборов и 2 передач.
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