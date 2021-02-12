«Достаёт кольцо откуда-то из штанин». Седокова рассказала, как Тимма делал ей предложение

Певица Анна Седокова рассказала, как форвард «Химок» Янис Тимма делал ей предложение.

«Предложение? Это была полная неожиданность для меня. Собрали детей, поехали на лодку. Смотрю, он какой-то нервный. Ну человек нервничает. Прихожу, вижу букет цветов стоит. Думаю: «Ай да сюрпризёр! Сюрприз мне делает». Смотрю, девушка меня снимает на камеру. Я такая смотрю: идёт. С таким лицом… С шампанским. А только что пролил дождь. Я выглядела как мокрая курица. И он становится на одно колено. Я понимаю, что это и счастье, и катастрофа одновременно. Потому что выгляжу я просто феноменально. И я стою вот такая. Он достаёт кольцо откуда-то из штанин или из мокрой рубашки и говорит: «Ты выйдешь за меня?» Я, короче, реву. Говорю: «Да», — приводит слова Седоковой «твиттер» «Матч ТВ».

Янис и Анна поженились 6 сентября, но решили не афишировать это событие и рассказали о нём лишь через несколько недель. Торжество прошло в Барвихе. На празднике присутствовали дети Седоковой от предыдущих браков и фотограф. Родителей молодожёнов на банкете не было.



Об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году. Ради новой возлюбленной баскетболист сборной Латвии оставил семью. До отношений с Тиммой Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Беларуси Валентином Белькевичем, от него у неё родилась дочь. Кроме того у неё есть дочь от второго брака, с Максимом Чернявским, и сын от бизнесмена Артёма Комарова.



В 2013 году Тимма выставил свою кандидатуру на драфт НБА и был выбран под общим 60-м номером командой «Мемфис Гриззлиз». В 2015 году клуб передал права на Тимму «Орландо Мэджик» в обмен на Люка Риднура. Летом 2019 года баскетболист подписал контракт на два сезона с подмосковными «Химками».