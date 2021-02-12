Forbes назвал самые дорогие команды НБА. Гегемония «Лейкерс» и «Никс» прервана

Американский Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих клубов НБА. Шестой год подряд первое место в нём занял «Нью-Йорк Никс».



Стоимость «Никс» за год выросла на 9% и составила $ 5 млрд. На второй строчке оказался «Голден Стэйт Уорриорз» ($ 4,7 млрд, также + 9%). «Лос-Анджелес Лейкерс» опустился на третье место ($ 4,6 млрд, + 6%).



«Уорриорз» впервые с 1999 года нарушили гегемонию «Никс» и «Лейкерс», постоянно занимавших первые два места в этом списке.



Самые дорогие клубы НБА по версии Forbes:

1. «Нью-Йорк Никс» — $ 5 млрд

2. «Голден Стэйт Уорриорз» — $ 4,7 млрд

3. «Лос-Анджелес Лейкерс» — $ 4,6 млрд

4. «Чикаго Буллз» — $ 3,3 млрд

5. «Бостон Селтикс» — $ 3,2 млрд

6. «Лос-Анджелес Клипперс» — $ 2,75 млрд

7. «Бруклин Нетс» — $ 2,65 млрд

8. «Хьюстон Рокетс» — $ 2,5 млрд

9. «Даллас Маверикс» — $ 2,45 млрд

10. «Торонто Рэпторс» — $ 2,15 млрд

11. «Филадельфия Сиксерс» — $ 2,075 млрд

12. «Майами Хит» — $ 2 млрд

13. «Портленд Трэйл Блэйзерс» — $ 1,9 млрд

14. «Сан-Антонио Спёрс» — $ 1,85 млрд

15. «Сакраменто Кингз» — $ 1,825 млрд

16. «Вашингтон Уизардс» — $ 1,8 млрд

17. «Финикс Санз» — $ 1,7 млрд

18. «Юта Джаз» — $ 1,66 млрд

19. «Денвер Наггетс» — $ 1,65 млрд

20. «Милуоки Бакс» — $ 1,625 млрд

21. «Оклахома-Сити Тандер» — $ 1,575 млрд

22. «Кливленд Кавальерс» — $ 1,56 млрд

23. «Индиана Пэйсерс» — $ 1,55 млрд

24. «Атланта Хоукс» — $ 1,52 млрд

25. «Шарлотт Хорнетс» — $ 1,5 млрд

26. «Орландо Мэджик» — $ 1,46 млрд

27. «Детройт Пистонс» — $ 1,45 млрд

28. «Миннесота Тимбервулвз» — $ 1,4 млрд

29. «Нью-Орлеан Пеликанс» — $ 1,35 млрд

30. «Мемфис Гриззлиз» — $ 1,3 млрд.