Forbes назвал самые дорогие команды НБА. Гегемония «Лейкерс» и «Никс» прервана

Американский Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих клубов НБА. Шестой год подряд первое место в нём занял «Нью-Йорк Никс».
Стоимость «Никс» за год выросла на 9% и составила $ 5 млрд. На второй строчке оказался «Голден Стэйт Уорриорз» ($ 4,7 млрд, также + 9%). «Лос-Анджелес Лейкерс» опустился на третье место ($ 4,6 млрд, + 6%).
«Уорриорз» впервые с 1999 года нарушили гегемонию «Никс» и «Лейкерс», постоянно занимавших первые два места в этом списке.
Самые дорогие клубы НБА по версии Forbes:
1. «Нью-Йорк Никс» — $ 5 млрд
2. «Голден Стэйт Уорриорз» — $ 4,7 млрд
3. «Лос-Анджелес Лейкерс» — $ 4,6 млрд
4. «Чикаго Буллз» — $ 3,3 млрд
5. «Бостон Селтикс» — $ 3,2 млрд
6. «Лос-Анджелес Клипперс» — $ 2,75 млрд
7. «Бруклин Нетс» — $ 2,65 млрд
8. «Хьюстон Рокетс» — $ 2,5 млрд
9. «Даллас Маверикс» — $ 2,45 млрд
10. «Торонто Рэпторс» — $ 2,15 млрд
11. «Филадельфия Сиксерс» — $ 2,075 млрд
12. «Майами Хит» — $ 2 млрд
13. «Портленд Трэйл Блэйзерс» — $ 1,9 млрд
14. «Сан-Антонио Спёрс» — $ 1,85 млрд
15. «Сакраменто Кингз» — $ 1,825 млрд
16. «Вашингтон Уизардс» — $ 1,8 млрд
17. «Финикс Санз» — $ 1,7 млрд
18. «Юта Джаз» — $ 1,66 млрд
19. «Денвер Наггетс» — $ 1,65 млрд
20. «Милуоки Бакс» — $ 1,625 млрд
21. «Оклахома-Сити Тандер» — $ 1,575 млрд
22. «Кливленд Кавальерс» — $ 1,56 млрд
23. «Индиана Пэйсерс» — $ 1,55 млрд
24. «Атланта Хоукс» — $ 1,52 млрд
25. «Шарлотт Хорнетс» — $ 1,5 млрд
26. «Орландо Мэджик» — $ 1,46 млрд
27. «Детройт Пистонс» — $ 1,45 млрд
28. «Миннесота Тимбервулвз» — $ 1,4 млрд
29. «Нью-Орлеан Пеликанс» — $ 1,35 млрд
30. «Мемфис Гриззлиз» — $ 1,3 млрд.
- 12 февраля 2021
-
16:19
-
15:31
-
14:59
-
14:51
-
14:36
-
14:32
-
14:23
-
14:17
-
14:09
-
13:02
-
12:12
-
11:01
-
10:45
-
10:19
-
10:00
-
09:46
-
09:23
-
09:06
-
06:21
-
00:58
- 11 февраля 2021
-
23:57
-
22:15
-
21:39
-
21:02
-
20:31
-
20:19
-
19:08
-
17:50
-
16:19
-
15:06
-
14:45
-
14:41
-
13:41
-
13:06
-
12:40