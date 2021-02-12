В чемпионате Украины зафиксировано самое разгромное поражение в истории

В очередном матче украинской баскетбольной Суперлиги «Харьковские Соколы» проиграли «Киев-Баскету» с разницей в 100 очков (35:135), это самое крупное поражение в новейшей истории турнира.
«Соколы» обновили свой собственный антирекорд, который был зафиксирован буквально накануне. 11 февраля харьковчане уступили «Будивельнику» со счётом 45:112.
Стоит отметить, что харьковский клуб вынужден проводить последние матчи в неоптимальном составе. Из-за большого числа травмированных и больных коронавирусом игроков руководство «Соколов» приняло решение отправить в Киев, где команда проводила последние встречи, состав из Первой лиги.
«Киев-Баскет» лидирует в украинской Суперлиге. После 21 игры команда одержала 17 побед и потерпела 4 поражения. «Харьковские Соколы» занимают предпоследнее (10-е) место. В их активе 5 побед.
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