Андрей Мальцев: «Химки» взяли правильный курс, в данный момент идём хорошей дорогой

Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Андрей Мальцев поделился впечатлениями от победы своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Астаной» (82:77), отметив, что подопечные находятся на правильном пути.

«Мы взяли правильный курс и в данный момент идём хорошей дорогой. У нас был немного неудачный матч с «Локомотивом», который мы проиграли в концовке, и сейчас в первой половине против «Астаны» мы показали тот баскетбол, к которому стремимся. Пропустили всего 27 очков. Второй момент: очень понравилось то, что в концовке мы нашли семерых человек, которые помогли нам выиграть этот матч.

Может быть, укоротили ротацию, но это именно та ситуация, в которой мы можем оказаться в любой последующей игре, причём не только в Лиге ВТБ, но и в Евролиге. Очень рад, что ребята выдерживают достаточно тяжёлый график работы и она даёт результаты. Будем работать и дальше, чтобы играть весь матч так же, как первую половину против «Астаны», — приводит слова специалиста официальный сайт «Химок».