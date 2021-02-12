ЦСКА заплатит солидную компенсацию за двух новых игроков. Инсайдер назвал точную сумму

ЦСКА заплатит за защитника «Зелёна-Гуры» Габриэля Лундберга и центрового «Тюрк Телекома» Майкла Эрика $ 550 тыс. в сумме, сообщает инсайдер Донатас Урбонас на своей странице в «Твиттере».



В данный момент ЦСКА потерял из-за травм и других причин нескольких лидеров. Защитник Майк Джеймс отправился в США по личным причинам. Центровой Никола Милутинов выбыл из строя до конца сезона из-за травмы плеча. Тяжёлый форвард Торнике Шенгелия также находится в лазарете, но должен вернуться в строй после нескольких пропущенных матчей. Также в ближайшее время ожидается восстановление форварда Уилла Клайберна.



Напомним, ранее польские СМИ сообщали о стоимости выкупа Лундберга – примерно $ 300 тыc. Лундберг должен присоединиться к «армейцам» после выступления в Кубке Польши за «Зелёна-Гуру».