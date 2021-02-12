Леброн присоединится к Вудсу, Мейвезеру, Роналду и Месси в клубе спортсменов-миллиардеров

В 2021 году доходы лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, с учётом заработков, полученных вне баскетбольной площадки, достигнут почти $ 95,5 млн. Это станет рекордным доходом для представителя НБА и самым высоким показателем среди игроков любой из лиг командных видов спорта в Северной Америке.
Кроме того, благодаря такому доходу совокупные заработки Леброна за годы профессиональной карьеры составят $ 1 млрд, сообщает издание Forbes. Из них $ 700 млн приходятся на заработок, полученный вне баскетбольной площадки.
Таким образом, Леброн станет пятым спортсменом в истории, кому за карьеру удастся заработать $ 1 млрд. Ранее подобного достигли звёздные футболисты Криштиану Роналду и Лионель Месси, экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер и гольфист Тайгер Вудс.
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