Димитрис Итудис: жаль, что такой матч ЦСКА не сможет сыграть в полном составе

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом» и посетовал на большое число травмированных.

«Зенит» — очень конкурентоспособная команда и в Евролиге, и в Единой лиге ВТБ. Они показывают баскетбол высокого уровня. Жаль, что такой матч мы не сможем сыграть в полном составе. Но надеюсь и хочу сыграть с ними ещё не раз. У соперников есть дух победителей, много хороших игроков и отличный тренер. Впереди сложный матч", — приводит слова греческого специалиста официальный сайт ЦСКА.

Напомним, в матче с командой из Санкт-Петербурга тренерский штаб не сможет рассчитывать на Майка Джеймса, Николу Милутинова, Торнике Шенгелию, Ивана Ухова, Уилла Клайберна и Андрея Лопатина.