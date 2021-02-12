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Димитрис Итудис: жаль, что такой матч ЦСКА не сможет сыграть в полном составе

Димитрис Итудис: жаль, что такой матч ЦСКА не сможет сыграть в полном составе
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом» и посетовал на большое число травмированных.

«Зенит» — очень конкурентоспособная команда и в Евролиге, и в Единой лиге ВТБ. Они показывают баскетбол высокого уровня. Жаль, что такой матч мы не сможем сыграть в полном составе. Но надеюсь и хочу сыграть с ними ещё не раз. У соперников есть дух победителей, много хороших игроков и отличный тренер. Впереди сложный матч", — приводит слова греческого специалиста официальный сайт ЦСКА.

Напомним, в матче с командой из Санкт-Петербурга тренерский штаб не сможет рассчитывать на Майка Джеймса, Николу Милутинова, Торнике Шенгелию, Ивана Ухова, Уилла Клайберна и Андрея Лопатина.

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